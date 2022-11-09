الدورات الاقتصادية لسوق النفط العالمي (الجزء الثالث)

بقيت الأسعار بمعدل 20 دولاراً للبرميل في التسعينات مع انتعاش للـ25 دولاراً للبرميل سنة 1996 وانخفاضين حادين أحدهما سنة 1994 والآخر بسبب أزمة فقاعة شركات الدوت كوم للتكنلوجيا سنة 1999 لتصل الأسعار خلال تلك السنتين لـ12-14 دولار للبرميل، لذا يمكن اعتبار هذه الفترة التي تمتد من أواسط الثمانينات ولمدة 13.5 سنه بفترة انخفاض الأسعار.
نهضة الألفيةبداية من النصف الثاني لسنة 1999 بدأت أسعار النفط بالارتفاع متجاوزه الـ20 دولاراً للبرميل لتستمر بالصعود بشكل مستمر رغم أشهر معدودة من انخفاض الأسعار إثر هجمات أيلول الإرهابية في الولايات المتحدة لتعاود الصعود، لتصل الأسعار لذروتها منتصف عام 2008 متجاوزة ال130 دولاراً للبرميل نتيجة النمو المستمر للاقتصاد العالمي وخصوصاً للدول النامية، ومع إن الأسعار انهارت بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية العالمية في نهاية 2008 لتصل ل40 دولار للبرميل، ألا أن أسعار النفط عاودت صعودها مع استقرار الاقتصاد منتصف عام 2009 لتتجاوز حاجز ال100 دولار في آذار 2011 مع خروج الاقتصاد العالمي من الركود، إذ أستمرت أسعار النفط بحدود 100 دولار للبرميل لثلاث سنوات أخرى، فيما سعت الدول النفطية للاستفادة من هذه الأسعار المرتفعة عبر استثمارات لزيادة الإنتاج النفطي، لذا يمكن اعتبارها فترة انتعاش النفط التي أستمرت ل15 سنة.
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