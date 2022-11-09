وزير الصحة يعلن شمول الموظفين بقانون الضمان الصحي

2022/11/09 | 17:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الأربعاء، شمول الموظفين بقانون الضمان الصحي، مؤكداً على أهمية تفعيله.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إنه "تنفيذاً لأولويات البرنامج الحكومي في القطاع الصحي ترأس وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي رئيس مجلس إدارة هيئة الضمان الصحي، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس ادارة هيئة الضمان الصحي وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء في الوزارة وممثلي الوزارات والنقابات المعنية ومدراء تشكيلات هيئة الضمان الصحي".

وأكد وزير الصحة، بحسب البيان، على "أهمية قانون الضمان الصحي وتفعيله من اجل رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة، وأن القانون يهدف إلى رعاية ذوي الدخل المحدود والرعاية الاجتماعية فضلاً عن شمول الموظفين بالخدمة المقدمة والتي ستكون بداية من القطاع الخاص والحكومي، وأن هناك فئات معفية من التكلفة المادية الرمزية والاستفادة من تطبيق قانون الضمان الصحي".

وأضاف البيان، أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تسجيل المشمولين بالضمان الصحي، واستخدام الحوكمة الالكترونية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من أجل تحقيق الكفاءة والفاعلية في الأداء".

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