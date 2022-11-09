سعر برميل النفط ينخفض إلى أقل من 94 دولاراً

2022/11/09 | 17:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تراجعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 1.7% مساء اليوم الأربعاء، دون 94 دولاراً للبرميل.وسجلت العقود الآجلة من خام برنت 93.66 دولاراً للبرميل متراجعة عن 95.36 دولاراً عند الإغلاق أمس.كما سجلت العقود الآجلة من الخام الأميركي 87.41 دولاراً للبرميل، وكانت قد بلغت 88.91 دولاراً عند الإغلاق أمس.

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