2022/11/09 | 17:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، مصرع وإصابة 15 شخصاً بحوادث مرورية وقعت في 5 محافظات عراقية.وقالت المديرية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إن “الحادث الاول وقع في محافظة واسط، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع واصابة 15 شخصاً بحوادث مرورية وقعت بـ “خمسة” محافظات عراقية المركز الخبري الوطني.

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