المنافذ الحدودية تضبط مواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ زرباطية الحدودي

2022/11/09 | 17:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، ضبطها مواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ زرباطية الحدودي.وقالت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه” تمكنت عناصر الهيئة ،اليوم، من ضبط […]

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