2022/11/09 | 18:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:باسل عباس خضير الموازنة الاتحادية في العديد من البلدان لا تشهد اهتماما او تشكل هما لعموم الناس لان اغلب الأمور يتم انجازها من قبل مؤسسات تعود ملكيتها للقطاع غير الحكومي...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (2023 .. موازنة الأمنيات أم تكرار لما فات ؟!) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (2023 .. موازنة الأمنيات أم تكرار لما فات ؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).