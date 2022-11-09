عراقيو إيران وقد عادوا إلى الحكم

2022/11/09 | 18:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فاروق يوسف بتعيين محمد شياع السوداني رئيسا للحكومة العراقية الجديدة اطمأنت إيران إلى مستقبل نفوذها في العراق وخسر الشعب العراقي فرصة أن تكون الهيمنة الإيرانية أقل تأثيرا على الأوضاع في...أكمل القراءة ←

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