2022/11/09 | 18:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سمير عادل بعد أكثر من عام كامل على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، وبعد صراعات سياسية حادة، كادت تعصف بعموم الوضع العراقي، طويت صفحة الجمود السياسي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ونيلها...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرص النجاح وهواجس الإخفاق في الحكومة العراقية الثامنة) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرص النجاح وهواجس الإخفاق في الحكومة العراقية الثامنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).