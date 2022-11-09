الانواء الجوية تتوقع تأثر العراق بمنخفض جوي اليومين المقبلين

2022/11/09 | 18:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكون رعدية أحيانا..

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