تصريح لوزارة التعليم بشأن استحداث الكليات الطبية

2022/11/09 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

وزارة التعليم تؤكد اعتماد معايير علمية ومحددات إجرائية حاكمة في استحداث الكليات الطبية

التعليم: كليتا الطب في جامعتي الكفيل والعين استوفتا المعايير واستكملتا المستلزمات

التعليم: نعمل على وفق البرامج والصلاحيات في تعزيز رصانة وجودة التخصصات الطبية

يتبع ..

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