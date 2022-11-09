2022/11/09 | 18:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدرت مديرية المرور العامة نحو ألفي إجازة سوق دولية، خلال العشرة أشهر الماضية من العام الحالي 2022، مشيرة إلى أن رسوم الإجازة لا تتعدى الـ64 ألف دينار فقط .

وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات في المديرية العميد زياد القيسي، إن "مديريته أصدرت ألفاً و965 إجازة سوق دولية خلال العشرة أشهر الماضية من العام الحالي 2022"، مبيناً أن "الإصدار جاء وفقاً للضوابط والتعليمات المحددة في اتفاقية فيينا للسير".

ولفت القيسي في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، إلى أن "الإجازة المذكورة معترف بها خارج البلاد ومترجمة إلى عشر لغات"، مؤكداً أن "الرسوم المستحقة عنها لا تتجاوز الـ 64 ألف دينار فقط".

وشدد القيسي على أن "منح الإجازة الدولية يكون داخل مديرية المرور العامة وأن المكاتب الأهلية غير مخولة بإصدارها"، محذراً في الوقت نفسه المواطنين من "الوقوع ضحية نصب واحتيال بعض هذه المكاتب"، متوعداً بـ"متابعتها ومحاسبتها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور: رسوم إصدار إجازة السوق الدولية لا تتعدى الـ64 ألف دينار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور: رسوم إصدار إجازة السوق الدولية لا تتعدى الـ64 ألف دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).