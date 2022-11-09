الإعمار: نسبة إنجاز طريق

2022/11/09 | 18:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

شكّلت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، لجاناً لتسلم المشاريع المنجزة خلال العام الحالي ضمن قطاع الطرق والجسور، في حين أكدت تكثيف الجهود لإنجاز طريق "دورة ـ يوسفية".

وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة حسين جاسم كاظم، إن "الدائرة وفي إطار خططها وإجراءاتها لحل جميع المعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع، سواء كانت مادية أو فنية، قررت تشكيل لجان لتسلم المشاريع المنجزة لهذا العام ضمن قطاع الطرق والجسور، إلى جانب التأكيد على الأعمال النهائية من قبل الشركات المنفذة لها".

وأشار كاظم، إلى أن "عدد المشاريع التي تم إنجازها خلال العام الجاري بلغ 14 مشروعاً موزعة بين بغداد ومحافظات كربلاء وواسط والديوانية والمثنى وميسان وذي قار، فضلاً عن نينوى وديالى"، وفقاً للصحيفة الرسمية.

وأضاف، أن "الدائرة أكدت على أهمية تكثيف الجهود لإنجاز ما تبقى من مشروع طريق دورة يوسفية الاستراتيجي الحيوي، بعد أن حقق نسبة إنجاز تجاوزت الـ 90 بالمئة بغية افتتاحه أمام حركة السير بالسرعة الممكنة وحل الاختناقات المرورية في العاصمة".

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