2022/11/09 | 18:35 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 28VQqlsgHz8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عالمكشوف | بطريقة الطشة.. مولدة تعود على انغام الموسيقى والذبائح في الأعظمية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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