2022/11/09 | 18:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء 11/09/2022، بيانا بشأن استحداث...

ظهرت المقالة وزارة التعليم تؤكد اعتماد معايير علمية باستحداث الكليات الطبية أولاً على المسلة.

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