زيدان يكشف عن تعرضه للابتزاز ويتحدث عن المواد الدستورية التي تحتاج تعديلا

2022/11/09 | 18:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، الأربعاء 11/09/2022، تعرضه للابتزاز عند...

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