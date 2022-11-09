هل يشارك سون هيونغ في كأس العالم؟ اللاعب يجيب

2022/11/09 | 18:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد سون هيونغ مين، مهاجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، تعافيه من إصابة سابقة، ومشاركته مع منتخب كوريا الجنوبية في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر، بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول

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