إيران تعدم شخصين في بلوشستان التي تشهد أعنف احتجاجات ضد النظام

2022/11/09 | 18:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الأربعاء، إعدام شخصين أدينا بقتل أربعة عناصر من الشرطة عام 2016 في محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق) التي تشهد بعد وفاة مهسا أميني احتجاجات واسعة ضد النظام الإيراني قوبلت بقمع دامٍ من السلطات.

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