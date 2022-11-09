اللجنة الإعلامية لمراقبة وتقييم الأداء الحكومي تدعو السوداني لاتخاذ إجراءات قانونية في ملف

2022/11/09 | 18:48 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت اللجنة الإعلامية لمراقبة وتقييم الأداء الحكومي رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوادني إلى اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق العناصر الفضائية في الوزارات والمؤسسات الأمنية.

وأشارت إلى أن ذلك يشكل مخاطر جمة على الأمن في ظل وجود عشرات الآلاف من العناصر الفضائية التي تثقل كاهل الموازنة الاتحادية.

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الإعلامية لمراقبة وتقييم الأداء الحكومي إن كل الإجراءات التي تم اتخاذها في ملف الفضائيين إنما هي شكلية وغير فعالة ولم تسهم في حل هذه الأزمة المستمرة منذ 18 عاماً.

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