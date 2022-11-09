الأمن النيابية: تخصيص 300 مليار دينار لإعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم

2022/11/09 | 19:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأربعاء، عن تخصيص 300 مليار دينار إلى المفصولين والمفسوخة عقودهم، فيما كشفت عن الأعداد المشمولين بالعودة في المؤسسات الأمنية من المفسوخة عقودهم.

وقال عضو اللجنة نايف الشمري، إن "اللجنة استضافت اللجنة المكلفة لإعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم المشكلة من وزارات الداخلية والدفاع، إضافة الى الأمن الوطني والحشد الشعبي".

وأضاف، أن "مجلس النواب خصص 300 مليار دينار الى المفصولين والمفسوخة عقودهم ضمن قانون الأمن الغذائي، مخصصة للوزارات"، مبينا ان "القانون سمح بإعادة أكثر من 37 ألفا لوزارة الدفاع، ولوزارة الداخلية أكثر من 29 ألفا، ولهيئة الحشد الشعبي 31 ألفا، والى المخابرات والأمن الوطني من المفسوخة عقودهم والمفصولين".

وتابع، أن "الإجراءات لحد الآن لم تحسم من قبل وزارة المالية وهذا ما أكدناه لرئيس الوزراء وشددنا على ضرورة حسم الموضوع "، مؤكدا أنه "لن يتم التصويت على الموازنة ما لم تتضمن التخصيصات الكاملة للمفصولين والمفسوخة عقودهم والدرجات الوظيفية لرفد المؤسسة العسكرية بدماء شابة جديدة".

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