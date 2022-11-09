تعدادهم 4 الاف.. نائب يتحدث عن أجانب مدنيين ضحية للقصف التركي شمال العراق

2022/11/09 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_نينوى

كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني رشاد كلالي، اليوم الأربعاء، عن وجود 4 الاف معارض تركي في مخيم مخمور يتعرضون للقصف وليس لهم علاقة بمسلحي حزب العمال الكردستاني.

وقال كلالي لـ(بغداد اليوم)، إن "مخيم مخمور يضم حوالي 4 آلاف شخص من الكرد الأتراك المعارضين للسلطة في أنقرة، يتواجدون في العراق منذ تسعينات القرن المنصرم ووجودهم بعلم الأمم المتحدة".

وأضاف، أن "هؤلاء لاعلاقة لهم بحزب العمال الكردستاني ولايحملون السلاح إطلاقا، وتكرار القصف التركي على المخيم هو جريمة إنسانية، يجب إيقافها بشتى الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية".

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