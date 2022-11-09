تخصيص 300 مليار للمفصولين والمفسوخة عقودهم من القوات الأمنية

2022/11/09 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

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لجنة الأمن والدفاع النيابية:▪️تخصيص 300 مليار دينار لإعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم▪️قانون الأمن الغذائي سمح بإعادة أكثر من 37 ألفاً لوزارة الدفاع ولوزارة الداخلية أكثر من 29 ألفاً ولهيئة الحشد الشعبي 31 ألفاً وإلى المخابرات والأمن الوطني من المفسوخة عقودهم والمفصولين

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