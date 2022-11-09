مسن ينهي حياته بالرصاص في ديالى

2022/11/09 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اكد عضو جمعية حقوق الانسان حقي ابراهيم، الاربعاء، بتسجيل حالة انتحار لرجل مسن في إحدى مناطق شمال شرقي ديالى.

وقال ابراهيم، لـ(بغداد اليوم)، ان "رجلاً مسناً اقدم على الانتحار قبل قليل في حي سكني بقضاء خانقين باطلاق رصاصة على نفسه في ظروف غامضة".

واضاف، أن "انتحار المسن هي الرابعة من نوعها على مستوى محافظة ديالى خلال عام 2022 والاسباب مختلفة"، مؤكدا أن "ملف الانتحار بلغ اكثر من 50 محاولة بشكل عام خلال العام الجاري انتهى 30 منها بالوفاة اغلبهم دون 30 سنة".

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