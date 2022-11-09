2022/11/09 | 19:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / شهدت محافظات بغداد وكربلاء وكركوك وواسط والديوانية، خلال 24 الماضية، وقوع حوادث سير متفرقة أسفرت عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح.وذكرت مديرية المرور العامة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن حادث انقلاب مركبة في محافظة بغداد جانب الكرخ في تمام الساعة ١٥٠٠ ليوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٨ من اعلى […]

ظهرت المقالة مصرع وإصابة 16 شخصًا بحوادث سير في خمس محافظات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع وإصابة 16 شخصًا بحوادث سير في خمس محافظات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع وإصابة 16 شخصًا بحوادث سير في خمس محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).