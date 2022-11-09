2022/11/09 | 19:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xCjjSfLDZ_s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهاء ومكر! .. هكذا أدخل صدام حسين النووي إلى العراق !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دهاء ومكر! .. هكذا أدخل صدام حسين النووي إلى العراق !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).