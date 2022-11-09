رئيس الجمهورية والمالكي يؤكدان ضرورة ترسيخ الأمن ورص الصف الوطني

2022/11/09 | 19:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، في قصر السلام ببغداد، رئيس الوزراء الأسبق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وجرى خلال اللقاء ، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية “بحث الأوضاع العامة في البلد، حيث تم التأكيد على ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار، ورص الصف الوطني والعمل على تجاوز الصعوبات بحرص ومسؤولية، والاصغاء لطموحات المواطنين”.

كما جرى التأكيد على “أهمية دعم جهد الحكومة في القيام بالمهام الموكلة اليها وتنفيذ برنامجها في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية ودعم الإجراءات اللازمة لتحقيق كل ما من شأنه التخفيف عن كاهل المواطن والانطلاق بالبناء على مختلف الصعد وبما يستحقه العراق والعراقيون”.

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