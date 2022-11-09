وزير الدفاع: السوداني يأمر بإلغاء التدقيق الأمني في المناطق المحررة

2022/11/09 | 19:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، يوم الأربعاء، عن صدور أمر بإلغاء التدقيق الأمني في المناطق المحررة.

وقال العباسي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمر بإلغاء التدقيق الامني في المناطق المحررة بشكل فوري”.

وكان مجلس الأمن الوطني برئاسة عادل عبد المهدي رئيس الوزراء الاسبق قرر يوم الخميس (26 / 12 / 2019) إلغاء التدقيق الأمني في المحافظات المحررة.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم، إن “مجلس الأمن الوطني قرر بجلسته الـ19 اليوم، إلغاء التدقيق الأمني في المحافظات المحررة باستثناء النازحين في المخيمات”.

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