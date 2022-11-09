2022/11/09 | 19:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ثلاثة مفاصل أمنية ضمن أولويات وزيرها عبد الأمير الشمري، للمرحلة المقبلة. وقال مدير عام العلاقات والاعلام في الوزارة، اللواء سعد معن في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من ضمن اولويات المرحلة المقبلة ..



الداخلية تُحدد “ثلاث” مفاصل امنية من صلاحية وزيرها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من ضمن اولويات المرحلة المقبلة .. الداخلية تُحدد “ثلاث” مفاصل امنية من صلاحية وزيرها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من ضمن اولويات المرحلة المقبلة .. الداخلية تُحدد “ثلاث” مفاصل امنية من صلاحية وزيرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).