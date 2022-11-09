رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة التعاون المشترك بين القوى لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني

2022/11/09 | 19:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، ضرورة التعاون المشترك بين جميع القوى والكتل الوطنية لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في العراق. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقاه/ المركز […]

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