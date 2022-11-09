2022/11/09 | 19:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الثلاثاء، 8 تشرين الثاني، 2022، عن...

ظهرت المقالة تخمين بـ 15 مليار دولار من الموازنة لكردستان..



واتهامات لبغداد بسرقتها لخمس سنوات أولاً على المسلة.

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