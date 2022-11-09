رئيس الجمهورية والمالكي يؤكدان ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار

2022/11/09 | 19:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس ائتلاف دولة القانون...

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