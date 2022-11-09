11 ألف موظف سيفقدون وظائفهم في

2022/11/09 | 19:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "ميتا" الشركة الأم لفيسبوك، الأربعاء، أنها تعمل على تسريح 11 ألف موظف، وهو ما يمثل أكبر تخفيض في عدد الوظائف في تاريخ عملاق التكنولوجيا.

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