2022/11/09 | 20:06 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الاعمار: انجاز اكثر من نصف الأعمال التكميلية لمحطة معالجة مجاري قضاء بلد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/09 | 20:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الاعمار: انجاز اكثر من نصف الأعمال التكميلية لمحطة معالجة مجاري قضاء بلد) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الاعمار: انجاز اكثر من نصف الأعمال التكميلية لمحطة معالجة مجاري قضاء بلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).