أحد أكبر المصارف العراقية الخاصة يفتتح فرعه الأول في دبي

2022/11/09 | 20:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت رعاية وزارة الاقتصاد بدولة

الامارات العربية المتحدة ، تمّ

الإعلان اليوم عن افتتاح أول فرع لمصرف

التنمية الدولي في إمارة دبي، كأحد أفضل

المصارف العراقية الخاصة .

وقال موقع الامارات اليوم وتابعته

وك

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