2022/11/09 | 20:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عزم الحكومة دعم الثروة الحيوانية والنهوض بقطاع الزراعة، وفيما كشفت عن تحرك لمعالجة وتأهيل النظام الاروائي في العراق، أوضحت إجراءاتها لدعم الثروة الحيوانية.وقال المتحدث باسم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة تؤكد عزمها لدعم الثروة الحيوانية والنهوض بقطاع الزراعة المركز الخبري الوطني.

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