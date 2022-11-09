2022/11/09 | 20:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الأربعاء، ضرورة رفع التخصيصات المالية لوزارة التربية الى (10%) للنهوض بواقعها الحالي، فيما لفتت الى وضع خطة عمل مشتركة لإحصاء احتياجات الوزارة.وقال عضو لجنة التربية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية النيابية: ضرورة رفع التخصيصات المالية لوزارة التربية الى (10%) المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية: ضرورة رفع التخصيصات المالية لوزارة التربية الى (10%)) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية النيابية: ضرورة رفع التخصيصات المالية لوزارة التربية الى (10%)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).