بشرى لسكان المناطق المحررة.. السوداني يأمر بالغاء

2022/11/09 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري اليوم الاربعاء، عن موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على الغاء التدقيق الامني على مواطني المناطق المحررة.

وقال الشمري في تدوينة على حسابه الرسمي بفيسبوك وتابعتها (بغداد اليوم): "حسب ما وردنا ومن خلال مطالبتنا لرئيس الوزراء، تم الغاء العمل بالتدقيق الامني في المناطق المحررة".

وتناقلت وسائل اعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن توجيه السوداني "أمرا بإلغاء التدقيق الامني في المناطق المحررة بشكل فوري".

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