السوداني يتسلم تقريراً مفصلاً عن ما يحدث في

2022/11/09 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد كشف النائب مضر الكروي، اليوم الاربعاء، عن تقديمه تقريراً مفصلاً عما يحدث في أسخن بقعة من العراق، وما تسببت به من نزيف دائم للدم.وقال الكروي لـ (بغداد اليوم)، إن "حوض حمرين في ديالى لايزال يعاني من تحديات كبيرة في المشهد الأمني"، مبيناً أن "قراءة مبسطة لمجمل الهجمات تعطي تأكيداً على ضرورة بذل جهود استثنائية لانهاء ملف الخلايا النائمة التي تهاجم القرى المحررة بين فترة وأخرى ما يؤدي الى سقوط عشرات الضحايا".واضاف انه "قدم تقريراً تفصيلياً عن حقيقة الاوضاع في قرى حوض حمرين والمناطق القريبة منها في لقاء موسع مع رئيس مجلس الوزراء مع طرح حلول مهمة تعالج ملف الخروقات وتنهي نزيف الدماء في منطقة هي الاسخن على مستوى البلاد".وأشار إلى ضرورة "دعم القرى المضحية التي قدمت عشرات الشهداء والجرحى في مواجهة الارهاب"، لافتاً إلى أن "رئيس الوزراء تعهد بدعم ملف امن ديالى واعادة النظر بالخطط وتعزيز الاجراءات ما يسهم في انهاء ملف الخروقات المتكررة".

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