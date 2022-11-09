رئيس الجمهورية يتحدث عن المرحلة المقبلة في العراق

2022/11/09 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، ضرورة التعاون المشترك بين جميع القوى والكتل الوطنية لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الرئيس رشيد استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، وزير الداخلية الأسبق محمد سالم الغبان الذي قدّم تهانيه وتبريكاته للرئيس بمناسبة انتخابه، وأعرب رشيد بدوره عن شكره وتقديره للتهاني الطيبة".

وقال رئيس الجمهورية، بحسب البيان، إن "المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين جميع القوى والكتل الوطنية لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في العراق، ومواجهة التحديات وبما يعزز السلم والأمن للبلاد".

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