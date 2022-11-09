2022/11/09 | 20:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مثل غيرها من الهجمات التي تطال، بين الفترة والأخرى، مواقع في أقصى الشرق السوري، لم تتكشف الكثير من التفاصيل المتعلقة بالضربة التي وقعت ليلة الأربعاء على الحدود السورية-العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("هجوم البوكمال الغامض".. سياقان قبل الاستهداف و"كاز" أم أسلحة؟ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("هجوم البوكمال الغامض".. سياقان قبل الاستهداف و"كاز" أم أسلحة؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).