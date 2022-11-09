التشكيلةُ منتخبنا الوطنيّ لمواجهةِ نظيره المكسيكي في مباراةِ اليوم الوديّة

2022/11/09 | 20:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر “تقدم” التشكيلةُ الأساسيّة لمنتخبنا الوطنيّ لمواجهةِ نظيره المكسيكي في المباراةِ الدوليّة الوديّة التي تجري مساء اليوم الأربعاء في مدينةِ جيرونا الإسبانيّة.

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