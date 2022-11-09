الداخلية تحذّر من رابط متداول يحمل عبارة ’رصيد مجاني 25000 لفترة محدودة’

2022/11/09 | 20:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الداخلية ، من رابط متداول يحمل عبارة ’رصيد مجاني 25000 لفترة محدودة’.

وقالت الوزارة في بيان “تظهر بين فترة واخرى وعلى مواقع التواصل الاجتماعي روابط وهمية مفادها بأن شركات الهاتف المحمول تقوم بتقديم هدايا على شكل ( رصيد مجاني بقيمة ٢٥،٠٠٠ ) لمشتركي الخطوط المدفوعة مسبقاً “.

واضافت “يدعوكم قسم محاربة الشائعات الى الابتعاد عن هذه الروابط وعدم التفاعل معها خشية ان تكون هذه الروابط وهمية”.

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