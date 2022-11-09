2022/11/09 | 20:55 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت برلمانية عراقية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد احتفالها مع جمهورها بمنطقة الأعظمية في بغداد بإعادة نصب مولد كهرباء (ماتور)، كان أزيل من قبل أمانة العاصمة بغداد بسبب "التجاوز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة عراقية تحتفل بإعادة نصب "ماتور كهربائي" وتثير موجة من السخرية) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة عراقية تحتفل بإعادة نصب "ماتور كهربائي" وتثير موجة من السخرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).