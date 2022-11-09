وفد روسي يزور مرقد الإمام الحسين ومتحف العتبة الحسينية

2022/11/09 | 20:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من مسلمي ومسلمات روسيا مساء

اليوم الاربعاء مدينة كربلاء المقدسة

ومرقد الإمام الحسين (عليه السلام)

وتجول في متحف العتبة الحسينية المقدسة.

وقال مدير متحف العتبة الحسينية

المقدسة غسان الشهرستاني

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