السوداني يوجه بالغاء العمل بالتدقيق الأمني في المناطق المحررة

2022/11/09 | 20:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أمر القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، الأربعاء، بإلغاء العمل بالتدقيق الأمني في المناطق المحررة.

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