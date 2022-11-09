السوداني يتخذ قرارا يخص العمل بالتدقيق الأمني في المناطق المحررة

2022/11/09 | 20:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني .

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