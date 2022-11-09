توجيه من التعليم للجامعات الأهلية

*وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توجه الجامعات الأهلية باعتماد الآليات والضوابط الخاصة بتكليف العمداء في كليات الطب وإجراء الامتحانات فيها وتشغيل مستشفياتها التعليمية وتفعيل برامجها في مجال التوأمة العلمية مع الجامعات العالمية*
دائرة العلاقات والإعلاموزارة التعليم العالي والبحث العلمي9 تشرين الثاني 2022
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