أول تعليق رسمي لاسرائيل حول قصف شاحنات الوقود على الحدود العراقية

2022/11/09 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وصفت صحيفة تايمز اوف إسرائيل الإسرائيلية، الانباء التي أوردتها صحيفة الميادين اللبنانية حول قيام إسرائيل باستهداف شاحنات تقل الوقود على الحدود السورية العراقية بــ "الادعاءات غير الصحيحة".

الصحيفة وخلال خبر أوردته في التاسع من نوفمبر وترجمته (بغداد اليوم)، اكدت أن "التقرير الذي صدر عن الصحيفة اللبنانية يضم "مصدرا غير معلن"، مبينة أنه "يتم اتهام إسرائيل الان بالضلوع بتنفيذ العملية من خلال طائرات مسيرة استهدفت الرتل الناقل للوقود في معبر القائم الحدودي داخل العراق"، على حد وصفها.

الحكومة الإسرائيلية من جانبها وبحسب الصحيفة، رفضت التعليق على التقارير التي تحدثت عن مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم الجوي، معلنة "لا نعلق على التقارير الصحفية الصادرة عن وسائل الاعلام الأجنبية"، بحسب الصحيفة.

يشار الى ان هجوما جويا وقع فجر الاربعاء استهدف رتلا من الشاحنات المحملة بالوقود كان يروم دخول الأراضي السورية من خلال معبر القائم الحدودي مع العراق، حيث لم تعلن أي جهة حتى الان مسؤوليتها عن الهجوم الذي أعلنت وسائل اعلام اجنبية عن "وقوع ضحايا إيرانيين خلاله".

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