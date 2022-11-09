شرط واحد لتحديد سعر النفط في موازنة 2023

2022/11/09 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

حدد الخبير الاقتصادي داوود الحلفي، اليوم الاربعاء، سعر برميل النفط في الموازنة العامة لسنة 2023، لافتاً إلى أن اسعار النفط خلال فصل الشتاء تكون مرتبطة بالحرب الروسية الاوكرانية.

وقال الحلفي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "من المتوقع ارتفاع اسعار النفط لأكثر من مئة دولار للبرميل الواحد خلال فصل الشتاء في حال استمرت الحرب الروسية الأوكرانية ولم يصل الغاز بشكل طبيعي الى اوروبا".

واضاف، انه "حتى وان ارتفعت اسعار النفط فلا يمكن تحديد سعر البرميل في الموازنة العامة وفقاً لهذا الارتفاع بل سوف يتم تحديد نصف سعر البرميل اي ما يقارب من 60 الى 65 دولاراً تحسباً لأي حالة انخفاض بأسعار النفط حيث ان التحديد الوسطي يجعل الموازنة مستقرة وغير معرضة للانهيار".

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