2022/11/09 | 21:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: اكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، الأربعاء 11/09/2022، انه...

ظهرت المقالة العبودي: تعاملنا برؤية قانونية ومهنية بشأن استحداث كليتي الطب أولاً على المسلة.

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