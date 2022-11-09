السوداني يأمر بإلغاء العمل بالتدقيق الأمني في المناطق المحررة

2022/11/09 | 21:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء...

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